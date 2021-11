Miks munaroog maitseb kui tuim saepuru? Kolm suurimat viga, millega munatoidud tihtipeale ära rikutakse

Pane pann sooja, mitte siis kõige kõrgemale temperatuurile, vaid keskmisele, ning klopi munad lahti. Kalla õli pannile, lisa munasegu. Ja jälgi kullipilguga, aga ära üle sega! Just üle segamine ongi tema sõnul see teine suur viga, sest nii ei saa muna küpseda mõnusalt kreemiseks ja pehmeks. Sega spaatliga ja kalluta panni edasi-tagasi nii, et toores muna valgub juba küpsenud osade peale. Ülesegamine tekitab igal juhul saepuru.

Ja nüüd kolmas hästi oluline nõks — munasegu tuleb pannilt ära võtta enne, kui see täiesti läbi küpsenud on. Hästi oluline on meeles pidada, et muna küpseb järelkuumuses veel edasi, seetõttu tuleb ta pannilt ära võtta üsna kärmelt, kui segu on veel kergelt alaküps. Siis küpseb kuum muna taldrikul või võileiva peal täpselt parajaks — pehmeks ja kreemjaks.