GALERII | Halloween on hea põhjus natuke toiduga mängida! Vaata lahedaid ideid!

Halloween on lühenenud nimetusest pühakutepäeva laupäev. Sel päeval tähistatakse paljudes maades ühtlasi hingedepäeva/-aega, kui oodatakse koju varem elanud inimeste hingesid, kelle mälestuseks süüdatakse kodudes küünlad. Meil on see päev ja eriti just õhtu rohkem hinnas laste seas, kes end koletisteks-kummitusteks-nõidadeks riietavad ning "komm või pomm" hüüdes naabritel külas käivad. Kuna pandeemiaolukorras pole väga soovitatav suurelt pidu pidada, võib seda täitsa vabalt teha kodus ja äge toit loob kindlasti uhkema meeleolu.