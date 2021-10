VIDEO | Lahe idee: küpsetame metsas lõkkel mõnusat pehmet saia

Taina valmistamiseks on sul vaja umbes 200g jahu, 5g soola, 5g suhkrut, 5g pärmi ning umbes 100ml sooja vett. Pane kogu see kraam endale meelepärases järjekorras potti ning sega hoolega läbi. „Mida see tainas tahab,” on samuti ilmselt küsimus, mida paljud on erinevates situatsioonides vähemalt mõttes esitanud. Vastus on lihtne — tainas tahab kerkida. Ja et see juhtuks, nihuta potike varem kokku segatud proviandiga tule lähedale.