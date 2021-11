Lapsed kööki! Suur valik retsepte, millega kõik kodus distantsõppel olevad lapsed kenasti ise toime tulevad

Omleti puhul on hea see, et sinna võib sisse panna midaiganes. Samuti on selle roa boonuseks ka see, et lapsevanem võib selle ise hommikul valmis teha, sest see maitseb hea ka lõuna ajal, külmalt või soojendatult. Muidugi saab laps ka ise omleti tegemisega hakkama.