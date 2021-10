Moos, mis täidab unistuse: noorpaar kogub toormoosi müügiga raha pulmapeo korraldamiseks, suurim soov on kutsuda pulma Tanel Padar

Suured Tanel Padari fännid Helena ja Rannar on otsustanud, et just Padar on see, kelle muusika saatel tahavad nemad oma elu kõige tähtsamal päeval jalga keerutada. Bändi palkamiseks vaja mineva raha kokku kogumiseks ei korraldanud nad korjandust, nagu sellistel puhkudel tihti tavaks, vaid lähenesid loominguliselt — kodumaistest maasikatest tehti valmis 1500 karpi toormoosi, mille müügiga loodetakse vajalik summa kokku koguda.

