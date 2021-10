Mehhiko toidu teravus – kas piima joomine aitab tõesti suus põlengut kustutada?

Kui tex-mex’i läbiv joon on, et täidiseks palju on riisi ja hakkliha, siis õiges Mehhiko toidus ei ole eesmärk ehitada võimalikult massiivset rulli. Mehhiko köögis kasutatakse hakkliha asemel madalküpsetatud liha. See püha protsess algab liha marineerimise ja maitsestamisega, kus lisaks klassikalistele Mehhiko vürtsidele kasutatakse ka kaneeli. Seejärel läheb liha 100-120 kraadiga ahju, kus see küpseb järgmised viisteist tundi. Loomulikult tähendab selline pikk küpsetusprotsess, et liha koguse ning valmimisaja arvestamine peab olema piinlikult täpne. Seega ei toodeta El Chapos midagi ette, kõik hakkab iga päev uuesti nullist peale, ehk kui saabub vahetuse lõpp, siis pannakse homne liha ahju küpsema. Ka ladustamisruumi ei ole Balti jaama toidukohtadel just ülearu, kuid see motiveerib kõiki toorainega täpsed ja säästlikud olema. Siiski pakub Balti jaam head võimalust varude täiendamiseks, sest kõrval on siiski ju turg.

Loomulikult on tähtis ka tooraine ning El Chapo kasutab ainult Linnamäe lihatööstuse ja Liivimaa Lihaveise kohalikku ja kvaliteetset mahetoorainet. See mentaliteet iseloomustab ka Balti jaama turgu, kus armastus orgaanilise ja kvaliteetse toidu vastu on nii ühendavaks jõuks siinsete restoranide vahel, aga ka tingimuseks, et siin üldse enda toidukohta avada. Siim meenutab, et selleks, et löögile pääseda, tuli läbida tihe konkurents, sest sellele kohale, kus El Chapo täna seisab, oli umbes seitse soovijat ning restorani kontseptsioon vaadati väga detailselt üle.

Kuna mina isiklikult Mehhiko toidust palju ei tea, palun nendel kolmel härrasmehel anda suund või roog, millega võiks enda teekonda nende kirevas menüüs alustada. Nagu ühest suust vastavad nad kõik, et veisetaco on alustuseks väga hea. See teravalt mahlane ja maitsemeeli masseeriv suutäis on Raimo sõnul olnud paljudele armastuseks esimesest ampsust. Siim aga lisab, et kindlasti tasub ette võtta ka El Chapo churrod, mis tõestavad, et Mehhiko köök võib ka väga magus olla.