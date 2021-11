RETSEPTID | Kartulist ja kartulipudrust saad valmistada ülimaitsvaid toite

Selline ahjuplaaditäis sobib hästi iga piduliku õhtusöögi alustuseks! Tõsta kõik salativaagnale ringi, kaunista hapukoore, rediste ja kalamarjaga ning naudi kohe!



Hästi küpsetatud ahjukartulid on nii maitsvad, et lisaks praekõrvasele võiksid lausa ise staarina särada. Proovi veidi erilisemaid ahjukartulite valmistamise viise ja näed, kuidas kartulist saab kui võluväel üks õhtusöögilaua peaosatäitjaid.

Pealt krõbedad, seest pehmed ahjukotletid on nii peene maitsega. Ega keegi usukski, et need eelmise päeva ­ülejäägist on sündinud. Head niisama kuumalt värske ­salatiga süüa või mõne kala- või liharoa kaaslaseks.