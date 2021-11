RETSEPTID | 12 võrratut kohupiimakooki, mis sobivad nii argiõhtusse kui pidulauale

See mahlane ja gluteenivaba kook on veel parem järgmisel päeval. Hoia aega kokku ja küpseta see juba ette valmis.

Mahlane ja maitsev purupõhjaga kohupiimakook, mille täidisesse sobivad igat sorti marjad otse põõsalt või talvel ka külmutatud kujul. Teen seda kooki siis, kui on tulemas külalised või perel on nädalavahetusel magusaisu. Vanillijäätis või isetehtud vanillikaste on kõrvale kohustuslik, et teha koogist peolaua hitt!