Kuula saadet Toidujutud: taimetark Kristel Vilbaste soovitab tavalise sidruni asemele veega segamiseks midagi hoopis paremat

„Kõige paremad juurikad on vee ääres, sest nad on alati suuremad ja mahlasemad. Kui tahad midagi juurikatest proovida, siis soovitaksin alustada pilliroo ja hundinuiaga. Need on kindla peale minekud,“ ütleb Kristel. Kui juurikad korjatud, tuleks need kuivatada ning jahuks teha.