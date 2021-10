RETSEPTID | Pirukale! Mõnusad soolased plaadipirukad, mis passivad hästi igaks toidukorraks

Lambahakklihapirukas flirdib Kreeka köögiga, ühendades kõik selle head maitsed: fetajuustu, oliivid, tomatid ja rosmariini. Kui speltajahu pole, kasuta tavalist nisujahu. Speltaga on aga palju tervislikum!

Kuumalt on verivorstipirukas täiesti vastupandamatu! Kui aga seda siiski peaks järele jääma, saad jahtunud pirukast edukalt lõigata väikesed ruudukujulised tükid ja pakkuda neid suupistevaagnal koos teiste miniampsudega.

Väheke teistmoodi õhukesel pitsapõhjal küpsetis, kus itaaliapärane peekon pancetta hõrku maitseelamust lausa kaunistab!



Võiselt krõbedate lehttainaruutude all paksus koorekastmes olev ­tasakaalus maitsetega tagurpidi pirukas. Täidis on nii kreemjas, et taina rabedus saaks rikutud, kui pirukat õigetpidi teha. Kõrvale paku rohelist salatit. Vajad 1,5-liitrist kandilist või ümmargust ahjuvormi.