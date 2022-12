Kas tõesti nii odav? Viis maitsvat säästurooga päevadeks, kui rahakotis ulub tuul

Mida aeg edasi, seda mugavamaks tehakse meile toidu kojutellimine. Ainult paar klikki äpis ja paarikümne minutiga on soe toit laual. Muidugi tundub selline privileeg ahvatlev, aga sisimas teame me kõik, et kodus tehtud toit mekib kõikse paremini. Sa tead täpselt selle kvaliteeti ja valmistamisviisi ning võid kindel olla, et otse pannilt võetud toit on alati soe – mida ei pruugi juhtuda tellitud toiduga. Muidugi on meil võimalus minna ka restorani, aga kui seda juhtub sageli, siis jääb rahakott väga õhukeseks.