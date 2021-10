RETSEPT | Vana hea klassikaline pikkpoiss ning nipid ja soovitused neile, kes tahavad legendaarset retsepti pisut uuendada

Pikkpoiss on mõnus retroroog, mis nüüdsel ajal kipub vahel teenimatult ­tagaplaanile jääma. Klassikult tasuks tolm siiski maha pühkida ning uue aja valguses see lihtne ja maitsev roog jälle au sisse tõsta. Piki lihasse musti ploome, musta küüslauku, juustutükikesi või al dente juurikaid – maitsev saab see igal juhul!