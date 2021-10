Restoranikriitikud avaldavad: millistest roogadest nad Eesti restodes kõige rohkem puudust tunnevad ja millest juba täitsa villand on saanud

Eesti tuntuim restoranikriitikute seltskond Näljane Nelik on võtnud pigem restorane toetava suuna. "Me ei taha minna ja teha tervenisti negatiivset postitust kellestki, me tahame, et Eesti toidumaastik areneks.” See ei tähenda ka seda, et nad ainult lilledest, liblikatest ja mannavahust postitaksid, vahel nad ikka viitavad ka sellele, milles on restoranil veel arenguruumi. Ja on kaks asja, mille kohta Nelikul on selge seisukoht.

Toimetas: Mari Skuin