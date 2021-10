Maailma kuulsaim viski, mis on tänaseks müügil peaaegu igas riigis

Kaptenid olid viskimüügist huvitatud, kuna said kena komisjonitasu. Kiiresti muutus Alexandri viskisegu kättesaadavaks suuremates sadamates üle maailma. Seejärel tegi Alexander kaks olulist turundustrikki: võttis esimesena kasutusele kandilised viskipudelid, et need laevareisidel kindlamalt riiulil püsiksid, ning keeras pudelisildid 20 kraadi võrra viltu, et need kergemini silma torkaksid. 1889. aastaks, mil Alexander suri, oli Walkerite väike vürtspood muutunud tõeliseks rahvusvahelise haardega viskiäriks.

Isa surma järel jäi äri tema kahe poja kanda, kellest üks jätkas segamiskunsti täiustamist, teine aga pühendus müügitööle.

1908. palusid omanikud toonasel populaarsel Šoti kunstnikul Tom Brownel teha neile plakat. Kiiresti kritseldas kunstnik sammuva mehe. See visuaal oli otsustava tähtsusega – see eristas Johnnie Walkerit teistest Šoti viskitootjatest, kelle kuvandiks oli habemik mees šoti kildis torupilli mängimas.