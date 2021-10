Üllata ennast ja teisi uute maitsetega! Kaks retsepti, mis pakuvad küllaga põnevust!

Takod on hea toit, mida teha ka ise kodus, eriti kui külalised on kohe-kohe ukse taga. Nii saab võõrustaja kerge vaevaga seada lauale suupistena tortillakrõpsud ja maitsva dipikastme ning kõik vajalikud koostisosad takode valmistamiseks (tortillad, liha/taimne valk ja köögiviljad, takokaste) ja külalised saavad ise panna kokku endale meelepärase tako või nautida isuäratavaid suupisteid.

Lõhe-ceviche

Kui pole mõtteid, mida süüa teha…



See tunne, kus pole mõtteid, mida süüa teha, on vähestele võõras. Õnneks on veebiavarused täis põnevaid retsepte, mis varieeruvad lihtsatest einetest keerukate ja aeganõudvate roogadeni. Santa Maria kodulehel on retseptid jaotatud 6 kategooriasse nii erinevate köökide lõikes kui ka lihtsate argipäevaste või kergemate einete nautimiseks. Nii leiab endale sobiva toidu nii kiire ja lihtsa retsepti otsija kui kolmekäiguliseks õhtusöögiks inspiratsiooni koguja.