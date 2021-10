Besee — suus sulav ja vahukommine! Hittretseptid, mis ei jäta ühtki maiasmokka külmaks

Võrratu maitseelamus beseearmastajatele! ­Mässamist on tordiga parasjagu, kuid maitse­elamus on garanteeritud. Sellest ­tordist võib saada sinu hitt!

Vaata retsepti Retseptiveebist!

Beseetort jõhvikamoosi ja keedukreemiga

Autor: Rita Osa

Rabe besee ja siidjas keedukreem saavad siin koogis kokku, et saaks ära kasutada munakollased, mis beseeteost üle jäävad. Tulemus on kerge ja vähe­rasvane, just sobilik tubli eine lõpetuseks. Kui saad, küpseta besee Tseiloni kaneeliga — maitse on ­peenem.

Vaata retsepti Retseptiveebist!

Šokolaadibeseerull kerge piparmündiga

Autor: Merilin Siimpoeg

Magusmõrkja tumeda šokolaadiga pikantseks maitsestatud beseerulli serveeri koos musta kohviga. Meeldiva üllatusena leiad täidisest õhetava Marianne kommi puru.

Vaata retsepti Retseptiveebist!

Kergelt mokakohvimaitseline beseetort

Autor: Lia Virkus

Kergelt mokakohvimaitseline beseetort karamellise kreemiga, millele annab sügavust Vana Tallinna liköör. Loomulikult saavad maiasmokad seda kreemi ka ilma alkoholi ja kohvipuruta valmistada, aga mu enda lemmik on ikka siinne variant. Lausa suus sulav on see just järgmisel päeval.

Vaata retsepti Retseptiveeb!



Piparmündised beseekommid

Autor: Rita Osa

Seest õhulised ja piparmündist õhetavad, pealt raksaki! ­puruneva šokolaadikattega kommid rõõmustavad südant. Kasuta beseede glasuurimiseks taimse rasva baasil valmis­glasuuri — see on kergem variant. Päris šokolaad tahaks tempe­reerimist ja see oleks ajamahukas.

Vaata retsepti Retseptiveebist!

Beseeküpsised steviaga

Autor: Paula Särekanno

Suus sulavad õhulised küpsised on hea viis n-ö kõigevabalt maiustada. Küpsised seisavad kuivas kohas toatemperatuuril kaua, seega saab neid suuremas koguses varuks valmis teha.

Vaata retsepti Retseptiveebist!

Pavlova mangopüree ja vaarikatega

Autor: Britt Paju

Vaata retsepti Retseptiveebist!