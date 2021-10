Ülemaailmne toidupäev toetab tervisliku toidu kättesaadavust

Toidusüsteem on palju laiem kui vaid toidutootmine ja -tööstus. See hõlmab tervet osaliste ahelat ning nende omavahel seotud, lisandväärtust pakkuvaid tegevusi toidutootmises, töötlemises, käitlemises, turustamises, tarbimises ning neist tekkinud jäätmete kasutamist. Toidusüsteem on kestlik siis, kui see on kasumlik nii majandusele kui ka ühiskonnale ja sellel on positiivne või neutraalne mõju looduskeskkonnale. Pidevalt kasvav maailma rahvastik vajab rohkem toitu, üha kahanevad loodusressursid aga nõuavad, et toitu toodetaks säästlikumalt.

Jätkusuutlikumale toidutootmisele üleminek on möödapääsmatu vajadus, kinnitasid maailma liidrid ÜRO toidusüsteemide tippkohtumisel. Kuidas aga muuta toidusüsteemid kestlikumaks nii, et see tõesti hoiaks tasakaalus majandust, sotsiaalseid aspekte ja keskkonda?

Roheleppe ambitsioonika visiooniga sihib Euroopa Liit maailmaliidri rolli eelkõige keskkonna hoidmisel. Näiteks eeldab Euroopa Liidu rohelepe taimekaitsevahendite ning põllumajandus- ja vesiviljelusloomadele antavate antibiootikumide kasutamise vähendamist 50% võrra. Kui keskkonnamõjude vaatenurgast võib pidada algatust hiilgavaks, siis majanduslikku ja sotsiaalset kasumlikkust silmas pidades peame hoolikalt mõtlema ka poliitikasuundade paremale lõimimisele. Tuleb leida vastus küsimusele, mida teha, et keskkonnasäästlikum toidutootmine oleks ühelt poolt tootjale majanduslikult kasumlik ning teisalt tarbijale taskukohane.

Tervisliku toitumise suunas

Jätkuvaks probleemiks on toiduga kindlustatus. Tegu pole seejuures vaid näljahäda leevendamisega, vaid ka ligipääsuga tervislikule toitumisele. 12% maailma elanikkonnast ei saa piisavalt süüa, 40% ei saa endale lubada tervislikku toitumist. COVID-19 pandeemia on probleemi ulatust vaid laiendanud. Kurioosumina on samal ajal jõudnud ülekaalulisus omakorda pandeemia tasemele. Ebatervislikust toitumisest on saanud surmaga lõppevate mittenakkuslike haiguste peamine põhjus.