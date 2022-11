RETSEPTID | Hellita oma lähedasi: porgandipirukas sobib nii koduseks õhtusöögiks kui külaliste võõrustamiseks

Porgand on huvitav juurikas. Seda saab peenralt harvendada juba poole suve pealt, sügisel aga kannatab saaki korjata vaat et viimase minutini enne külmi. Sellised porgandid on eriti mahlased ja magusad. Kindlasti pole su tänavuaastane saak veel kasutatud - paras aeg küpsetada üks pirukas!