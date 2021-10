Toitumisnõustaja Külli Holsting selgitab hea seedimise tagamaid: kuidas saada kõht korda detoksita?

Mikrobiootat võib mõjutada ühe päeva menüü muutusega, aga see ­ei pruugi olla püsiv. Bakterisõbraliku toidu eelistamine vähendab oluliselt põletikukoldeid, aitab kaalulangetuses ja vähendab soolestiku liigset läbilaskvust, mis võib viia immuun- jt organsüsteemide ülekoormuse ja haigestumiseni.

Järjest rohkem on uuritud psoriaasi ja aknet, sh täiskasvanutel, ja on märgatud mikrobioomi kasinamat liigirikkust. Ka pärmseene vohamine – kas soolestikus või nahal või mõnes muus organis – leiab seoseid mikrobioomi tasakaaluga ja võib häirida meie eluviisi. Pärmseen armastab seda, mida meiegi – suhkrut, jahu ja alkoholi – ning kui lisandub vee kõrge stressitase, on see ideaalne olukord kiusliku pärmi vohamiseks.