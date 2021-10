Valik aina kasvab - uued restoranid Tallinnas

Martinos Tacos on tacode valmistamise peene kunsti lihvinud täiuslikkuseni ning ilmselt suudavad nad lisaks maitsvatele komponentidele oma tacodesse ka paraja portsu armastust rullida, mis on iga hea toidu salajaseks koostisosaks. Eriti mõnus on Martinos Tacos seltskondadele, sest neil on palju häid combosid, lõppude lõpuks ju rõõm heast toidust kasvab jagades.

Kaer on üks teraviljadest, mis on eestlase toidulaual olnud juba ammustest aegadest peale, kuid see ei tähenda, et kaer oleks igav. Oats (ehk Kaerarestoran) on võtnud selle igipõlise teravilja ning asunud demonstreerima, mida kõike põnevat ja maitsvat sellest teha saab ja millega kaer eriti hästi kokku sobib. Üheks nende leivanumbriks (kaeranumbriks) on kaerapuder seente, porru ja spinatiga, mis pakatab maitsest ja on väga tervislik.