Joel Ostrati kokandusklass: kuidas valmistada kiirelt Prantsuse klassikat ehk Burgundia pada

Vaatamata sellele, et induktsioonpliit vajab üldiselt sobivaid potte ja panne, siis kas teadsid, et ka täiesti klassikaline malmpott reageerib induktsioonile? Tänu sellele saab uuenduslikul pliidiplaadil valmistada just selliseid pajaroogi nagu Burgundia pada. Pliidil saab kuumust kiirelt reguleerida, mis tähendab, et põhja kõrbenud toit on minevik – olgu sa kasvõi täiesti algaja kokk.

Induktsioonpliidil on veel mitmeid kasutegureid teiste pliiditüüpide ees. See on väga turvaline, sest kuumaks läheb vaid pott, mitte pliidi pind. Samuti saab seda toidupritsmetest kiiresti ja lihtsalt puhastada ning mis seal salata, induktsioonplaat näeb köögi tööpinna sees äärmiselt stiilne välja.

Electroluxi Intuiti seeria Hob2Hood-süsteemiga õhupuhasti loob ideaalse duo pliidiga, sest seadmed on mõlemad omavahel suhtlemiseks piisavalt nutikad. See tähendab, et õhupuhasti reguleerib oma tööd täpselt pliidil toimuva järgi – lülitab vajadusel ventilatsiooni tugevamaks ja toiduvalmistamise lõppedes lülitab ennast ise koos valgustusega välja.

Sarnaselt kuulsate Electroluxi auruahjudega on juhendatud küpsetamise funktsioon saadaval ka pliidi puhul. Nagu Joel ütleb, siis see funktsioon on justkui seadmes peidus olev tippkokk, kes teab täpselt, kuidas sinu valmistatavat rooga õigesti teha – annab soovitusi režiimi, küpsusastme, temperatuuri ja palju muu kohta. Näiteks pliidi puhul saab potti sisestada WiFi-ühendusega toidutermomeetri ja see hoiab pajas vajalikku temperatuuri. Eriti kasulik on see nipp sous-vide-meetodil küpsetamiseks.

Vaata uuest kokandusklassi videost, kuidas valmistada Joeli ühte lemmikut pearooga vaid tunni ajaga, olles sealjuures veendunud, et külalistele jääb see õhtusöök veel aastateks meelde.