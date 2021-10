Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi? Šokolaadiga muidugi! Viis lummavat šokolaadikooki, millest keeldumine on absoluutselt võimatu

Magus peet on imelik juurikas. Kummalisel kombel sobib selle maitse šokolaadiga imehästi. Meie šokolaadimuffinid valmivad munata.Menüüs on ka keerusaiad ja sula-šokolaad. “Ma tahan neid KOHE!” hüüab Printsess printsessimultikas nõudlikul toonil. Kui päris aus olla, meeldivad need saiad ka vanaisale, kes enamiku päevast kiiktoolis veedab.

Šokolaaditordi võlu seisneb lihtsas šokolaadibiskviidis ja sulnis kreemis, mille valmistamise lihtsus maitsest küll mitte kuidagi välja ei paista. Vastupidi – keelel voogab siidisust ja täidlust!Magusmõrkja tumeda šokolaadiga pikantseks maitsestatud beseerulli serveeri koos musta kohviga. Meeldiva üllatusena leiad täidisest õhetava Marianne kommi puru.