Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik annab nõu, millised Eesti loodusest pärit sügisannid alanud haiguste perioodil tervist kõige paremini turgutavad

Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik tuletab meelde, et sügis on sissepoole vaatamise aeg. Kui praegu kiirustada ja oma keha signaale mitte kuulata, on haigused kiiresti kallal. Nüüd tuleks hoopis tempo maha võtta, rahulikult hinge tõmmata ja varuda looduse varasalvest endale vajalikud abivahendid sügiseste tavalisemate tõbede ennetamiseks ja nende ravimiseks. Terapeut on veendunud, e Eesti oma supertoidud, mis kõigile kättesaadavad on, aitavad kõige paremini organismi uuesti üles turgutada.

