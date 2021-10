Tuleb kohale minna! Mainekas reisikiri valis Tallinnas toimuva toidufestivali Euroopa parimate sekka!

Sel aastal 6.novembril Põhjala Tehases toimuv Black Food Festivali hindasid portaali tegijad 11.koha vääriliseks ja ürituse kohta jagub väljaandel kõvasti kiidusõnu. Nimelt on tegu rändava festivaliga, mis on toimunud Berliinis, Tel Avivis, Helsingis, New Yorgis, Istanbulis ja Londonis. Igas linnas on festival veidi isemoodi ja see meenutab nagu mingit videomängu — igal pool on midagi uut ja ootamatut. Tallinna festivali kohta on nad öelnud konkreetselt: “one of the best” ehk üks parimatest!