VIDEOEKSPERIMENT | Üllatav! Vaata, kui kaua "kõlblik kuni" ületanud piimatooted tegelikult süüa kõlbavad

Eestis hakatakse järk-järgult muutma piimatoodete pakendite säilimisaja märgistust. (loe SIIT ). Põhjuseks, et inimesed viskavad liiga kergekäeliselt ära piimatooteid, mille säilimisaja kuupäevad on kukkunud. Mistõttu kerkib esile küsimus: kui kaua võib siis piimatooteid veel südamerahus tarbida? Delfi TV reporter ostis kuus erinevat piimatoodet ja jälgis nädala jooksul, kui kaua need tegelikult süüa sünnivad. Vaata videost, milliseks kujunes eksperimendi tulemus!