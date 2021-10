Uue pliidi valik pole lihtne. Gaasipliit on omaette kategooria. Keraamilised pliidid asenduvad aga üha enam induktsioonipõhimõttel töötavatega. Viimased on eksklusiivsuse staatusest ammu väljunud ja sellise pliidi hind on kohati juba odavamgi kui keraamilisel pliidil.