Kauss või burger? Miks mitte mõlemad!

Selgub, et selline restoranide kombineerimine on mujal maailmas tegelikult väga levinud ja seda üsna heal põhjusel. Nimelt on võimalik pakkuda klientidele suuremat toiduvalikut nii, et toidu ega teeninduse kvaliteet selle arvelt ei kannata. Peab ju ka restoranimaailmas paika tõsiasi, et kui sa püüad pakkuda kõike, ei paku sa tegelikult mitte midagi.

Mujal maailmas on selliseid food court’e päris palju. Näiteks Inglismaal on selline koht nagu Boxpark ja seal on mindud lausa nii kaugele, et võib rääkida väikesest linnakust, mis koosneb transpordikonteineritesse tehtud erinevatest restoranidest ja igaüks saab seal ise ringi rännata ning avastada uusi ja põnevaid maitseelamusi.

Eestis on selline nähtus ehk natuke realiseerunud Balti jaama turuhoones, kus on ka mitmeid väiksemaid söögikohti ja neid ümbritsev territoorium on toidu nautimiseks vaba, kuid seal võib kiirel ajal muidugi ruumiga natuke kitsaks jääda. Siin on siiski mindud selle peale välja, et sa saad tulla kas sõbraga lõunale või siis seltskonnaga õhtust sööma, ruumi on palju, kuid sellegipoolest on atmosfäär äärmiselt õdus.

Muidugi annab kahe erineva köögi esindatus ühes restoranis ainulaadse võimaluse nende roogi kombineerida ning siin peaks ka väga erinevate toidueelistustega seltskonna soovid viimseni rahuldatud saama.

Henri ja Johanna lemmikuks kombinatsiooniks on Uulitsa kreveti-bao’d ja krõbeda pardiliha kauss. Pardikaussi tasub proovida juba ainuüksi sellepärast, et hea pardiliha on omaette rariteet, kuid tegelikult leidub ägedaid kombinatsioone, mida oma kausis proovida, lõputult. Kui tunned, et näiteks kanakauss riisiga hakkab igavaks muutuma, asenda riis kinoa või kuskussiga ja saad hoopis uue toidu. Kauss Poké on muide üks kohtadest, kust saab tellida ka sooje kausse.