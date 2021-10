Podcast Toidujutud: headele kõhubakteritele maitsev toit hakkab sinu tervist otsekohe mõjutama! Teemat selgitab Priit Lumi

Suurest läbimurdest tervislike toiduvalikute suunal kutsusime stuudiosse rääkima Elsavie tegevjuhi Priit Lumi. Priidu enda arusaamad tervislikust toidust muutusid drastiliselt 2016. aastal: „Enne seda, kuskil 25-eluaastani, oli mu suhtumine söömisesse selline, et see on mingi tegevus, mis tuleb kiirelt ära teha. Siis jõuaksin ma justkui tegevusteni, mis on huvitavamad. Ma teadsin midagi kaloritest. Sõin põhimõtteliselt makarone ja juustu kogu aeg,“ meenutab Priit.