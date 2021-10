Toidutootjad selgitavad: kas leiba, moosi, jogurtit või suitsuvorsti tohib süüa, kui sellele on tekkinud väike hallitusetäpp?

Toidu raiskamise vältimine on viimase aja kuumim teema, kuid paljud kipuvad sellega äärmustesse laskuma ning suures raiskamishirmus sööma ära ka need toidud, mis tegelikult on juba tervisele ohtlikud. Hallitus on selline pahalane, mida tihtipeale eriti kahjulikuks ei peeta — hallitanud koht lõigatakse ära või tõstetakse lusikaga välja ning süüakse rahulikult edasi. Toidutootjad sellist teguviisi ei soovita ja toovad välja ainult mõned üksikud erandid, mille puhul on hallituse eemaldamine ja toote edasi tarbimine lubatud.

Mari Skuin Omamaitse.ee toimetaja