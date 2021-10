Kaalulangetaja Hander Latt: suure kaalutõusu põhjus oli teadmatus — ma ei saanud aru, mis on tervislik ja mis mitte

Meeste kaalulangetusprogrammi Pontšikud liige Hander Latt on tänaseks edukalt maha võtnud umbes 10 kilo ja mehel on kindel plaan järgmise aasta jooksul veel vähemalt samapalju liigseid kilosid turjalt raputada. Mees tunnistab, et kaalutõusu esmane põhjus oli segadus ja teadmatus — mida süüa, kui palju süüa ja mis on tervislik ja mis mitte. Nüüd, kui põhitõed selged, on edasi minna palju lihtsam.