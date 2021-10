RETSEPTID | Kata oivaline suupistelaud! 10 soolast ideed, millega külalisi kostitada

Lähis-Ida köögist pärit baklažaanimääre on hõrgult suitsune ja kreemjas. Määri nii saiale kui ka mustale ­leivale, paku külma kastmena prae kõrvale, kasuta dipina.

Mini-seenepitsad

Need seenepitsad sobivad nii peolauale kui ka hiliseks hommikusöögiks või salati kõrvale. Valmista suupisted peekoniga või ilma.

Kõrvitsahummus



Ahjukõrvits muudab hummuse nii kergeks ja kreemiseks. Hummust võid serveerida krõbe- ja näkileibadega, köögi­viljakangidega, kasutada seda võileivakattena või praelisandina, vrappide täidisena või muul meelepärasel moel.



Juustu-küüslaugu määre leivakorvikestega või singiga

Peolauaklassika on alati kindlapeale minek. Kellele ei meeldiks singirullid?

Suitsukanapirukas

Suitsulõhe-peedi suupisted

Kookosjahust näkileivad

Maisikrõpsud guacamole ja pico de galloga

Ideaalne näks, kui tulevad külalised või koduseks filmiõhtuks.Kui kastmeid jääb üle, saab neid kasutada ka näiteks sooja salati, võileiva või proteiinirikkama roa (näiteks kana) kastmena. Väga hästi sobivad need ka hommikuse omleti või munapudru juurde.

Profitroolid suitsukala­salatiga



Profitroolid on väiksed õhulised keedutainaküpsetised (nagu väiksed tuuletaskud), mis maitsevad suitsukalasalatiga täidetuna lihtsalt suurepäraselt. Kui aega ja pealehakkamist on, küpsetage profitroolid ise, kui mitte, ostke need poest.