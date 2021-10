Kümme isutavat RETSEPTI | Lõhe on maitsev igal kujul!

Lõhefilee, köögiviljad ja.. RIIS? Kui see argipäevaklassika on hakanud ära tüütama, proovi seda retsepti, kus on riisi asemel koha sisse võtnud hoopiski hirss.

Britt Paju retsepti leiad Retseptiveebist!

Kinoasalat külmsuitsulõhega

See salat on niivõrd universaalne ja sobib nii hommikusöögiks, kosutavaks lõunasöögiks kui ka kergeks õhtusöögiks! Mis kõige parem — see on maitsev, toitev ja tervislik!

Vaata lähemalt Retseptiveebist!

Juustune lõhekaste brokoliõisikutega

Kõige paremini sobib koorene siidjas juustukaste riisiga, aga miks mitte ka kartuli(pudru)ga. Tegelikult ei tahaks nii täiuslikku suutäit millegagi lahjendada. Straight, nagu öeldakse.

Raili Miku retsept on üleval Retseptiveebis!

Suvikõrvitsavorm lõhefileega

Imehea vorm valmib lihtsalt: lao suvikõrvitsaviilud ja kala kihiti, justnagu teeksid lasanjet. Võid kasutada üht värvi suvikõrvitsat, aga eriti laheda tulemuse saab kollase ja rohelise kõrvitsaga.

Mari-Liis Iloveri retsepti leiad Retseptiveebist!

Must kauss lõhe ja köögiviljadega

Kui on koosviibimine, siis ilma kausisalatita enam ei saa.

Kadri Valsbergi retsepti leiad Retseptiveebist!

Võileivatort lõhega

Hapukas sõstar ja lõhe sobivad valatult! Ideaalne peolauale.





Paula Särekanno õpetab võileivatorti tegema Retseptiveebis!

Koorene kalasupp

Välimuselt võib see koorene supp meenutada kuulsat piima-aedviljasuppi meie ja me emade-isade lapsepõlvest, mis siiani kananaha ihule toob. Õnneks on siinne supp imemaitsev ja meie lapsed nõukaaega ei tea.





Hele-Mai Alamaa kalasupiõpetuse leiad Retseptiveebist!

Koorelõhe

Koorelõhe retsepti täpsemat päritolu katab ajaloo loor, aga seda lihtsat toitu on vahelduseks tore teha.





Koorelõhe retsept on üleval Retseptiveebis!

Mandlikattes lõhefilee

Krõbeda mandlikatte all küpsenud kalafilee, millel pärlitena säravad maitserikkad granaatõunaseemned, on tõeline peolaua ehe. Ja pärast söömist on nii hea kerge olla! Pole ka ime, sest roog on tõesti tervislik ja maitsev! Kui varsbrokolit ei õnnestu poest saada, kasuta tavalist.