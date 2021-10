Lahe lugu: kuidas vallatu kutsika tembud Eesti põnevaimale veinimajale aluse panid

Murimäe Veinitalu toodangut jaemüügist ei leia. Põhjus selleks on väga lihtne! „Meil on kogused nii väiksed ja need ostetakse meil kohapealt suuresti ära. Suured jaeketid pakuvad väiketootjatele tihti ka karme tingimusi. Me usume, et kogu tegemine peab fun olema. Ei saa olla nii, et teeme hambad ristis tööd selleks, et suurketi tellimust täita.“