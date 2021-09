Suur tunnustus Eesti gastronoomiale! Artur Kazaritski tiim saavutas kokkade olümpia finaalis seitsmenda koha!

Bocuse d`Or Eesti Facebooki lehel tutvustab Artur Kazaritski oma menüüd nii: "Take-away komplekti menüüd koostades sain inspiratsiooni lapsepõlvemälestustest ja Eesti maitsetest, mis on alati minu südames, olenemata sellest, kus ma parajasti reisin ja elan. Maitseelamus algab tomati ja krõmpsuva värske köögiviljasalatiga, millele järgneb tsitruseliste-, küüslaugu- ja peterselliaroomiga kreemjas krevett. Magustoit on kerge ja õhuline, sisaldades vanillikreemi suhkrustatud tomati, röstitud pähklite ja puuviljasabaioniga.

Kandikul olev roog ja selle retsept on pühendatud mu vanematele ja imelistele kodus valmistatud toitudele, mida perega jagasime. See on austusavaldus Lõuna- ja Lääne-Eesti toiduvalmistamise traditsioonile, mis inspireerib mind oma puhaste, rikkalike ja nüansirohkete maitsetega. Eesti aastaajad eristuvad üksteisest selgelt loodusest (metsast ja merest) tulevate andide poolest. Täna pakun konkursi žüriile võimalust kogeda Eesti sügise maitseid".