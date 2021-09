Kalades võib leiduda tervisele kahjulikke aineid! Toiduamet tuletab meelde, mida tuleks kalatooteid ostes ja süües kindlasti silmas pidada

Kala kasulikkuses ja maitsvuses ei pea kahtlema, aga selle kõrval on oluline teada ka seda, kas ja milliseid kahjulikke aineid kaladest võib leida. Selleks, et meie toidulauale jõuaks vaid nõuetele vastav kala, on kindlad normid ja ka järelevalvesüsteem kontrollide ja proovivõtmise süsteemiga. Eesti rannikumere kalade dioksiinisisaldust on uuritud alates 2002. aastast ja jõutud järeldusele, et Eesti rannikumere kalades ei ületa see siiski Euroopa Liidus lubatud piirnormi.

Riski vähendamiseks on üldiselt on soovitav tarbida nooremaid ja väiksemaid kalu, sest aja jooksul on nendesse vähem kahjulikke aineid kogunenud. Näiteks on saasteaineteks dioksiinid, mis satuvad keskkonda peamiselt tööstusprotsesside ja jäätmete põletamise tõttu. Dioksiinid on äärmiselt vastupidavad keemilisele ja bioloogilisele lagunemisele, seetõttu säilivad need kaua keskkonnas ning kogunevad ka toiduahelasse. Kuna dioksiinid ladestuvad rasvas, võib mürkaineid leida rohkem just rasvasemates kalades, nagu räim või lõhe.

Mida peaksime teadma histamiinist?

Histamiin on kemikaal, mis on meie kehas looduslikult olemas ning osaleb meie immuunsüsteemi töös. Kuna histamiini on meie kehas teatud hulgal, siis võivad histamiinirikkad toidud selle tasakaalu paigast lüüa. Histamiini sisaldavad ka mõned kalaliigid. Kaladest ning kalatoodetest kuuluvad histamiini- ja teiste amiinide rikaste toitude hulka näiteks anšoovised, makrell, sardiinid, suitsukala. Histamiini aga leidub ka näiteks kaua laagerdunud juustudes ja hapukapsas.

Histamiinirikka toidu kogus, mida organism talub, varieerub indiviiditi. Erinevalt allergiast, kus ka väiksemgi toidu kogus võib probleeme tekitada, siis histamiinitalumatuse sümptomid sõltuvad söödud toidu kogusest. Histamiinitaluvuse piiri ületamisel võib tekkida näiteks nõgestõbi, nohu ja punetav nägu.