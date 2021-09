Astelpaju — kohustuslik vitamiinipomm sinu sügismenüüs, mis aitab leevendada ja ennetada nii paljusid tervisehädasid

Keeruliste oludega kohaneja

Astelpaju on parasvöötmes 2-4 meetri kõrguseks kasvav taim, täpsemalt pärineb Kesk-Aasiast, Põhja- ja Lääne-Euroopast. Tänapäeval kasvatatakse astelpajusid ka Ameerikas ja Kanadas. Üldiselt on tegemist ka keeruliste tingimustega kohaneva taimega. Nimelt Venemaal pärinevad suured populatsioonid mägistelt aladelt – vahemikus 1200 m ja 2000 m üle merepinna. Astelpaju kannatab ekstreemseid temperatuure vahemikus -43˚C kuni +40˚C. Kuigi taim suudab vastu panna ka põuale, kasvab see looduslikult aladel, kus on aastas 400-600 mm sademeid. Lisaks kohaneb astelpaju ka pinnase soolsuse ja happelisusega. Astelpaju jõuline vegetatiivne paljunemine ning tugev ja kompleksne juurestik lämmastiku siduvate sõlmedega teevad sellest taimest optimaalse pioneertaime.

Astelpaju tervist toetavad funktsioonid

Astelpaju on rikkalik C-vitamiini allikas, kuid lisaks leidub selles nii E-, B-, K1-, D- ja A-vitamiini, kui ka foolhapet. C-vitamiin hoolitseb kollageeni sünteesi, korrektse rakumembraani terviklikkuse säilitamise eest, samas kui K-vitamiin täidab maohaavandite riski vähendamise, veritsuse ennetamise ja nahakahjustuse korral selle taastamise rolli. E-vitamiinil ehk tokoferoolil on valuvaigistav toime ning kaitseb degeneratiivsete muutuste, tromboosi ja lihaskrampide eest.

Fütosteroolidel on veresoonte lupjumise, põletikuvastane- ja antibakteriaalne toime, alandades ka maohaavandite riski ja vere kolesteroolitaset.

Fenoolsed ühendid reguleerivad südamerütmi, ennetavad kasvajate teket, leevendavad vananemise sümptomeid ja toetavad immuunsüsteemi antioksüdantidena.

Mida küpsemad marjad, seda suurem on fenoolsete ühendite ja askorbiinhappe, millel on samuti antioksüdandi omadused, sisaldus. Rõõmustav on ka fakt, et astelpaju tervist toetavad koostisosad säilivad ka marjadest valmistatud moosides, mahlades ja tinktuurides.