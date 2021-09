Suvikõrvitsauputuse ajal lähevad käiku kõik võimalused, et seda mahedamaitselist köögivilja võimalikult paljudes roogades ära kasutada. Isuäratavaks juustuseks ringiks keeratud pirukas on selleks kindlasti üks maitsvamaid mooduseid. Kohev pirukas valmib pärmita, nii — et kerkimisajaga pole tarvis arvestada.