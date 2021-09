VIDEO | Matkasellide gurmee: kuidas teha ise burgerit, täitsa nullist ja veel lõkkel?

Lõkkel burgeri tegemine, nagu ka mõned teised asjad siin elus, algab kuklitest. Õigemini kuklite tegemistest. Sest me räägime ju mitte burgeri soojendamisest, vaid nullist valmistamisest, eks. Niisiis on sul vaja umbes 200g jahu , 5g soola ning umbes 100ml vett. Pane need potti ja sega läbi. Nüüd leia mingi lame pind ning kata see õhukese jahukihiga. Rulli taignast kuklid ning aseta otse kuumadele sütele. Küpseta mõlemalt poolt umbes viis minutit.

Järgmiseks on vaja valmistada kotletid, sest vegan burks pole teema. Seega, vooli umbes paarisajast grammist hakklihast paar kolm kotletti ning pane need lõkkele – grillrestile või lamedale raudkivile - küpsema. Võid lihale lisada ka maitseaineid, kuid see pole nii oluline, kuna suits annab kotlettidele juba piisavalt mekki. Küpseta, kuni liha on valmis. Ja valmis on liha siis kui ta ei ole enam toores ega veel ei kõrbe kah. Ehk siis on omandanud sellise, tumedama, kuldpruuni värvuse.