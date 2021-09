Moonika Siimets kehvast koolitoidust: kartulikrõpse ja saiakesi kokku ahmivaid lapsi vaatasin varem kriitiliselt, nüüd aga kaastundega — ilmselt nad on näljased

Meisterdan sügise tulles oma koolilapsele linnas kaasa võileiva- ja puuviljapakikesi. Miks küll ometi? “Emme, mul on kõht nii tühi! Ma ­ei ole päev otsa midagi söönud,”teatas mu äsja õpilaseks saanud ­tütar koju jõudes juba esimesel kooli­­nädalal. “Kuidas nii? Kas sa koolis ­­ei söönud?” imestasin mina, olles just ohates toiduraha ülekande sooritanud koos muude lapse hariduse jaoks hädavajalike kulutustega. “Sõin, aga ... see toit kuidagi ei maitse. On hoopis teistsugune.”