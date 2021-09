Ülim lohutustoit jahedasse sügispäeva! Valmista kodus sama krõbedaid ja maitsvaid friikaid nagu McDonald’sis

Midagi paremat kui värsked, soojad ja soolased friikad on ikka raske välja mõelda. Selline toit teeb rõõmsaks, pakub lohutust ja muidugi täidab mõnusalt kõhtu. Ka kodus saab valmistada imeliselt häid friikartuleid. Selleks, et kartulid jääks pealt mõnusalt krõbedad ja seest pehmed, tuleb ikka omajagu vaeva näha, aga olgem ausad — tulemus on vaeva väärt ka.