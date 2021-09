Kas teadsid? See hea nipp tagab, et suur päts leiba või saia püsib kodus pikalt värskena

Leiba ja saia müüakse meil üldjuhul suurtes perepakkides, aga üksi elades ei jaksa tihti tervet suurt leiva- või saiapätsi ära süüa ning toiduraiskamise vältimiseks võivad need tooted siis hoopiski ostmata jääda. Õnneks ei pea võileivad siiski söömata jääma, sest on üks hea nipp, mille abil saad hoida need pagaritooted, mida pole suutnud nahka pista, kauem värskena säilitada.