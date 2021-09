Oscari-vääriline kohv

Vaataja saab heita pilgu tüüpilisse Brad Pitti päeva. Need stseenid, alates hommikusest kohviubade ostmisest kuni Los Angeleses mootorrattaga sõitmiseni, peatudes tankimiseks, tähistavad hetke, mida me kõik ootame: see on lõpuks koju jõudmine ja lõõgastumine maitsva kohvi või cappuccino’ga – täiuslik hetk.

Lisaks näitlejale ja režissöörile on reklaamfilmiga seotud veel kaks Oscari võitjat, operaator Linus Sandgren ja helilooja Justin Hurwitz, kes kuuluvad filmi „La La Land“ unistuste tiimi. Reklaami originaalmuusika looja Hurwitz räägib: „Kui ma nägin, millise filmi Damien teinud oli, ja Bradi, kes pole iial nii lahe välja näinud, olin põnevil, et luua õige muusika ja meeleolu.“ Meeskonda täiendab tunnustatud fotograaf Lachlan Bailey.

Film on meeldejääv oma kvaliteedi ja ulatuse poolest, millele lisandub tõeline ehedus – see on pereettevõtte De'Longhi sõnumi oluline osa, mille edu ja areng põhineb kindlatel ettevõtlusväärtustel.

Brad Pitti valimine sellesse kampaaniasse pole vaid koostöö rahvusvaheliselt tunnustatud ikooniga – Pitt on ka hinnatud näitleja ja produtsent, pühendunud eestkõneleja keskkonnateemadel, kunstikoguja, arhitektuuri- ja disainihuviline. Mis kõige olulisem, Brad Pitt säilitab oma salapära hoolimata ülemaailmsest kuulsusest. De'Longhi kaubamärki iseloomustab tagasihoidlikkuse vaim – tegemist on oma juurtega seotud ettevõttega, millel on Itaaliale omane kirg harmoonia ja elegantsi vastu, mis ületab lihtsakoelisi stereotüüpe ning on kättesaadav kogu maailmale.

Ikooniline ja ehe samal ajal. Nagu Hollywoodi staar, kes valmistab endale lihtsa ja täiusliku tassi kohvi.