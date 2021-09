VIDEO | Ekspert teeb asja selgeks: millised kiirnuudlid on nii maitsvad, et isegi peakokk sööks neid hea meelega?

Kiirnuudleid süüakse tihtipeale kas ajahäda tõttu või lihtsalt seepärast, et neid on ääretult lihtne teha ja hind on muidugi väga soodne. Aga kas neil ka mingi maitsevahe on? Andsime eksperdile hinnata viis erinevat kiirnuudlipakki ja palusime hinnata nii nuudlite kvaliteeti kui puljongi maitset. Kas restorani Nuudel peakokk pistaks midagi testitutest ka enda toidukorvi või kõnniks ta kõigist suurema kaarega mööda? Vaata seda juba videost!