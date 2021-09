Kõvasti kaalu langetanud tippkokk Priit Toomits pole headest maitsetest loobunud — edu saladuseks on paar väikest, aga põhimõttelist muudatust

Peakokana töötav Priit Toomits liitus möödunud detsembris Pontšikutega — meestega, kes on võtnud eesmärgiks üheskoos kaalu kaotada ning inspireerida ka teisi mehi tervislikumalt elama. Toomitsal on õnnestunud kaotada päris hea hulk kilosid ning tema edu saladuseks said vaid paar väikest põhimõttelist muudatust oma igapäevastes harjumustes.