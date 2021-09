ERITI MAGUS KINOELAMUS! Vaata, milliseid hõrgutisi loovad maailma parimad kondiitrid!

Londonis baseeruv Iisraeli päritolu tippkokk Yotam Ottolenghi on kutsutud New Yorgis asuva legendaarse Metropolitan Museum of Art poolt lansseerima uut kunstinäitust “Külalised Versaille’sse”. Ekstravagantsete ürituste poolest kuulus Met ning avatava näituse temaatika viib Ottolenghi Versaille’sse inspiratsiooni ammutama, et koos maailma parimate kondiitritega luua unustamatu õhtu, mis viib gala külalised samaaegselt nii 18. sajandi Prantsusmaa kõrgkultuuri kui ka vaatab tulevikku.