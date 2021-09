Kairi võttis ette ja muutis põhjalikult oma menüüd. Kuigi nii suure muutuse läbiviimiseks tuli kokku kraapida viimsedki jõuvarud, on täna ise elujõutoetajana tegutsev Kairi endale sügavalt tänulik, et ta sellega hakkama sai. “Ma ei oleks iial osanud arvata, millise muutuse selline toitumine ja kehakeemia korrastamine minus kaasa võiks tuua. Muutus ei piirdunud jõu taastamisega. Pidevas ärevuses ja masenduses vaevelnud müürilillekesest on saanud julge ja ettevõtlik naine, kes loob iga päevaga usinalt oma unistuste elu.”Loe pikemalt, millised muudatused selliseks ekstreemseks muutumiseks vaja teha oli.