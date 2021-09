Tippkokk Orm Oja eelistab toidu kõrvale üht kindlat jooki: see hoiab suu ja toidu maitsed nii puhtana, et ma tunnen palju paremini selle toidu kvaliteeti, mida söön

Vanalinna restorani La Bottega peakokk ja äsja innovaatilise toiduteenuse Clean Kitchen tööle pannud Eesti tippkokk Orm Oja leiab, et põnevaima lahenduse annab alati see, kui sõpradega õhtust sööma istudes on laual paar erinevat pudelit, milles sees erinev jook. Et saaks katsetada mitut sobilikku maitseelamust toidu ja joogi kooslusest.