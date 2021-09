Põllumajandus- ja toiduamet: bambusplastnõude müük ei ole Eestis lubatud

Põllumajandus- ja toiduamet on kontrollinud sellel aastal 51 e-poodi, kus tuvastati neljal juhul, et kodulehel pakutakse müügiks keelatud toodet. Samuti on kontrollitud 518 ettevõtet, et veenduda toiduga kokku puutuvate materjalide nõuetele vastavuses. Kaheksal juhul tuvastati, et müüdi bambusplasti sisaldavat toodet. Amet on koostanud kolm RASFF teadet, millega teavitati Euroopa Komisjoni ja liikmesriike bambusplasti sisaldavast tootest. RASFF on toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem, mis võimaldab kiiresti vahendada teavet liikmesriikide ametiasutuste vahel ning tarbijaid teavitada toidust ja söödast tulenevates ohtudest.