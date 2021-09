Viigimarju paku kindlasti ka lastele, need aitavad lastel õppimisega paremini toime tulla. Toitumisteooriate hulgas silmapaistev pH-teooria kirjeldab viigimarju imerohuna, kuna need aitavad organismi toonusele halvasti mõjuvat happesust tõhusalt tasakaalustada. Kokkuvõttes seega hea toiduaine, kui meie toiduvalik sisaldab liigselt loomseid toiduaineid või on ühekülgne. Viigimarjad aitavad hoida tasakaalus veresuhkru taset, mis omakorda on õppijate võimekuse oluline kaasarääkija.