RETSEPTID | Millest koosneb õunaõhin? Kuus põnevamat õunaretsepti neile, kel tavalisest õunakoogist juba villand on saanud

Retsepte leiad siit ohtralt! Panniroog õuna, punase kapsa ja toorvorstidega on väga vahva roog jahedasse sügisõhtusse. Õuna-sibula täidisega ahjukana ekstra väärtus ja kõrgema taseme maitsenüanss tuleb salveist, mis on õuntega kui loodud kokku sobima. See, kas süüa õuna-kitsejuustugaletti soolase piruka või magusa koogina, jääb igaühe enda otsustada, maitse on võrratu nii või teisiti. Õunasalatis suitsukalaga kohtuvad õun oma õrnuses, kerguses ja mahlasuses. Suitsukala oma rikkalikkuses ja soolakuses. Ja lõpetuseks imeline hapukoorekattega õunaplaadikook. Hambaid kõigist kihtidest läbi vajutades saad ühekorraga nii magusa kui hapu, nii krõbeda kui pehme maitseelamuse osaliseks. Isutab juba, on ju! Kui aga õunu veel üle jääb, keeda neist seda kõige klassikalisemat õunamoosi. Ja söö seda lusikaga otse purgist.